Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Yakapınar Mahallesi'nde dün yaşanan olay, yürekleri dağladı. Suriye uyruklu iki çocuk, serinlemek amacıyla Ceyhan Nehri'ne girdikten bir süre sonra gözden kayboldu. Çocukların sudan çıkmadığını fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Gün Boyu Süren Yoğun Aramalar

Kayıp çocukların bulunması için devletin tüm ilgili birimleri seferber oldu. Bölgede yürütülen arama faaliyetlerine: AFAD ekipleri, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma timleri, İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği dalgıç polisleri katıldı.

Ekipler nehir yüzeyinde botlarla devriye gezerken, havadan da dronlar yardımıyla geniş bir alan tarandı. Dalgıç polisler su altında detaylı arama gerçekleştirerek çocuklara ulaşmaya çalıştı.

3 Kilometre İleride Acı Habere Ulaşıldı

Ekiplerin gece gündüz demeden sürdürdüğü titiz çalışmalar neticesinde acı haber geldi. Çocukların nehre girdiği alandan yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta yapılan aramalarda, önce Simar Süleyman'ın (10) ardından da arkadaşı Salih Rami'nin (12) cansız bedenine ulaşıldı.