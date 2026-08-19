Adana'nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Köprülü Mahallesi'ndeki bir parkta, 17 Ağustos tarihinde üzücü bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Gökten Ö. (30) ile Mehmet Büyükkılıç (25) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle "yan bakma" sebebiyle tartışma çıktığı öğrenildi.

Çay Bahçesinde Dehşet Anları

Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Gökten Ö., yanındaki bıçakla Büyükkılıç’ı kovalamaya başladı. Can havliyle kaçan Mehmet Büyükkılıç yakındaki bir çay bahçesine sığındı. Ancak arkasından gelen şüpheli, burada da saldırmaya devam ettiği genci bıçakla ağır yaraladıktan sonra olay yerinden hızla kaçtı.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı genci ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Mehmet Büyükkılıç kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Saklandığı Evde Kıskıvrak Yakalandı

Cinayetin ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, geniş çaplı bir çalışma başlattı. Titiz takip sonucu şüpheli Mehmet Gökten Ö., Kışla Mahallesi'nde saklandığı adreste polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.