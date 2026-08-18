Adana'nın Pozantı ilçesinde meydana gelen olay, hem sanayi esnafını hem de meslektaşlarını yasa boğdu. Dorsesindeki arızayı gidermek için sanayi sitesine giden tır sürücüsü, başka bir aracın manevra kurbanı olarak hayatını kaybetti.

Lamba Arızası İçin Sanayiye Gitmişti

Edinilen bilgilere göre olay, Pozantı ilçesindeki Oto Sanayi Sitesi'nde gerçekleşti. Aykut Turan, 41 FF 975 plakalı tırının dorsesinde fark ettiği lamba arızasının giderilmesi için sanayi sitesine gitti.

Aracındaki sorunun çözülmesi için tamircinin yanında bekleyen Turan, bu sırada büyük bir talihsizlik yaşadı.

Geri Manevra Yapan Tır Can Aldı

Aynı bölgede bulunan M.E. idaresindeki 33 FH 767 plakalı tır, sürücüsünün geri manevra yaptığı esnada Aykut Turan'ı fark edemedi. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan talihsiz sürücü için çevredekiler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Olay yerine kısa sürede intikal eden 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde, Aykut Turan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Turan'ın cansız bedeni otopsi ve işlemler için morga kaldırılırken, kazaya sebep olan tır sürücüsü M.E. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelinin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.