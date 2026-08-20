Adana İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzur ve güven ortamını pekiştirmek amacıyla kararlı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 18-19 Ağustos tarihlerinde Hacıuşağı, Taş, Mahmutlu, Tufanpaşa, Karacaoğlan, Cumhuriyet, Şevkiye ve Varsaklar mahallelerinde eş zamanlı "Kozan'a Güven" uygulamaları gerçekleştirildi.

Firari Hükümlü Cezaevine Gönderildi

Gerçekleştirilen sıkı denetimler ve GBT sorgulamaları sırasında, haklarında arama kararı bulunan şahıslar titizlikle incelendi. Yapılan kontrollerde, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan bir firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hükümlü cezaevine teslim edildi.

Uyuşturucu Operasyonu

Asayiş uygulamaları esnasında şüpheli şahıslara yönelik aramalarda da önemli miktarda yasadışı madde ele geçirildi. Denetimler kapsamında:

11 şüpheli hakkında "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Şüphelilerin üst aramalarında toplam 23,74 gram uyuşturucu ile 4 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyet yetkilileri, ilçe genelinde suç ve suçlularla mücadelenin aralıksız ve kararlılıkla süreceğini vurguladı.