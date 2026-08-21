Alacak Meselesi Dehşeti: Baba ve Oğlu Vuruldu

Adana'nın merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi'nde 19 Ağustos tarihinde yaşanan olay, tüm kenti yasa boğdu. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Nuri A. (46) ile aralarında alacak meselesi bulunduğu iddia edilen Aytekin Fil (53) ve ailesi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda zanlı Mehmet Nuri A., yanındaki tabancayla Aytekin Fil ve eşi Neslihan Fil'e (48) ateş açtı.

Kaçmaya Çalışırken Oğlunu da Hedef Aldı

Olay yerinden hafif ticari aracıyla kaçmaya çalışan saldırgana, anne ve babasına yardım etmek isteyen çiftin oğlu Sinan Fil (30) müdahale etmeye çalıştı. Araca binen genç adam da zanlının kurşunlarına hedef oldu. Ağır yaralanan karı koca hastaneye kaldırılırken, baba Aytekin Fil tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısının Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde terk ettiği araçta yapılan aramada ise oğlu Sinan Fil'in cansız bedeni bulundu.

Zanlı Saklandığı Evde Yakalanarak Cezaevine Gönderildi

Olayın ardından polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla saklandığı adreste yakalanan Mehmet Nuri A., emniyetteki sorgusunun ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırıda yaralanan anne Neslihan Fil'in tedavisi ise devam ediyor.