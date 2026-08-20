Belediye Evleri Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda hayatını kaybeden Aytekin Fil (53) ile oğlu Sinan Fil'in (30) cenazeleri, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edildi.

Cenazeler, defnedilmek üzere Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'na getirildi. Olayda hem eşini hem de oğlunu kaybeden, kendisi de bacağından yaralanan Neslihan Fil (48), hastanedeki tedavisinin ardından tekerlekli sandalyeyle cenaze töreninde yer aldı. Gözyaşlarının sel olduğu törende kılınan namazın ardından baba ve oğul yan yana toprağa verildi.

Alacak Kavgası Kanlı Bitti

Olay, dün akşam saatlerinde Belediye Evleri Mahallesi'ndeki bir iş yerinde yaşandı. İddiaya göre, aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan Mehmet Nuri A. ile Aytekin Fil arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Zanlı Mehmet Nuri A., tabancayla Aytekin Fil ve eşi Neslihan Fil'e ateş açtı. Saldırgan olay yerindeki hafif ticari araca binip kaçmaya çalışırken, araca binerek müdahale etmek isteyen çiftin oğlu Sinan Fil'e de kurşun yağdırdı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan baba Aytekin Fil kurtarılamadı. Zanlının kaçtıktan sonra Gürselpaşa Mahallesi'nde bıraktığı araçta yapılan incelemede, Sinan Fil'in de araç içerisinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı anne Neslihan Fil ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Cinayet Zanlısı Saklandığı Evde Yakalandı

Olayın ardından kaçarak izini kaybettirmeye çalışan cinayet zanlısı Mehmet Nuri A., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu belirlendi. Gürselpaşa Mahallesi'nde saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.