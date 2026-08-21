Alevler Evlere Sıçramadan Söndürüldü

Adana’nın Kozan ilçesinde yaşanan olay, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Edinilen bilgilere göre, Çanaklı Mahallesi Gazi Ramazan Sokak üzerinde Akif Erdinç’e ait olan ve saman balyalarının bulunduğu bahçede henüz çıkış nedeni tespit edilemeyen bir yangın başladı. Kısa sürede büyüyen alevler saman balyalarını sararken, çevredeki evlere sıçrama tehlikesi büyük bir paniğe yol açtı.

Ekipler ve İş Makineleri Seferber Oldu

İhbar üzerine olay yerine hızla çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmasını engellemek için ekipler yoğun bir mücadele başlattı. Söndürme çalışmalarına bölgeye çağrilan iş makineleri de destek verdi. Ekiplerin ve vatandaşların ortak gayretiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Tonlarca Saman ve Römork Kullanılamaz Hale Geldi

Yangının kontrol altına alınmasının ardından yapılan ilk incelemelerde, olay yerinde büyük çaplı maddi hasar meydana geldiği belirlendi. Talihsiz olay sonucunda yaklaşık 600 saman balyası tamamen yanarken, alanda bulunan bir römork da kullanılamaz hale geldi. Güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için geniş çaplı inceleme başlattı.