ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi eski eşini tabancayla öldürdü.

Yeşilyurt Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki yaya alt geçidinde yaşanan olayda iddiaya göre, N.O. (54) alt geçitten indiği sırada arkadan eski eşi M.A.N. (58) yaklaştı.

Durumu fark eden N.O, eski eşinin elindeki tabancayı görünce yardım çığlıkları attı. Bu sırada M.A.N, N.O'ya tabanca ile ateş etti.

Silah seslerinin ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde N.O'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Zanlı M.A.N, suç aletiyle kaçmak istediği sırada polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından N.O'nun cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, N.O'nun ölüm haberini alan bir yakını olay yerine gelerek gözyaşı döktü.