Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince, merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki kafede 3 Temmuz 2023'te Sefa Can Donma'yı tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan ve 23 Eylül 2024'teki karar duruşmasında Volkan D'ye verilen ceza ile cinayetin azmettiricisi olduğu öne sürülen Bora T. hakkındaki beraat hükmünün gerekçeli kararı hazırlandı.

Kararda, Volkan D. ve Sefa Can Donma'nın kafede tartıştıkları ve bu sırada maktulün kalabalık ortamda sanığa küfrettiği belirtildi.

Tanık beyanları dikkate alındığında, maktul Donma'nın haksız davranışları nedeniyle Volkan D'nin kasten öldürme suçunu işlediğinin anlaşıldığı ve sanık lehine haksız tahrik koşullarının oluştuğu sonucuna varıldığı kaydedilen kararda, şu değerlendirme yapıldı:

'Sanık lehine Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 29/1 maddesinde yer alan haksız tahrik sebebiyle müebbet hapis cezası yerine sanığa 'haksız tahrik altında kasten öldürme' ve 'ruhsatsız silah taşıma' suçlarından 19 yıl 3 ay hapis cezası verilmesinin hakkaniyete ve ölçülülük kuralına uygun olacağı sonucuna varılmıştır. Sanığın adli sicil kaydına yansıyan sabıkalı geçmişi, suç işleme eğilimi dikkate alınarak sanık hakkında TCK'nin 62/1 maddesinde yer alan iyi hal indiriminin uygulanmasına yer olmadığına karar vermek gerekmiştir.'

Kararda, sanıklar Bora T. ve Volkan D'nin fikir ve eylem birliği halinde hareket ettiklerine dair kesin delil bulunmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

'Şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereği sanık Bora'nın sanık Volkan'ı maktulü öldürmeye azmettirdiğine dair her türlü şüpheden uzak, somut, kesin, inandırıcı, mahkumiyetine yeterli delil elde edilemediğinden ve sanık Volkan'ın kasten öldürme suçunu tek başına işlediği mahkememizce kabul edildiğinden sanık Bora'nın kasten öldürme suçundan 'delil yetersizliğinden' beraatine karar vermek gerekmiştir.'

- Davanın geçmişi

Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki kafede 3 Temmuz 2023'te çıkan tartışmada, Sefa Can Donma'yı tabancayla öldürdüğü iddia edilen Volkan D. ve cinayetin azmettiricisi olduğu öne sürülen Bora T. tutuklanmıştı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince, 23 Eylül 2024'teki karar duruşmasında, sanık Volkan D'ye 'haksız tahrik altında kasten öldürme' ve 'ruhsatsız silah taşıma' suçlarından 19 yıl 3 ay hapis cezası verilerek tutukluluk halinin devamına, Bora T'nin ise 'delil yetersizliğinden' beraat ve tahliyesine hükmedilmişti.