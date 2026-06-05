Adana'da, internet üzerinden ikinci el cep telefonu satışı ilanıyla bir kişiyi 18 bin lira dolandırdığı gerekçesiyle yargılanan sanığa, 3 yıl 4 ay hapis ve 30 bin lira para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık E.K. ve müşteki F.S. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, müşteki F.S.'nin internet sitesinde ikinci el cep telefonu ilanını görüp tanıştığı sanık E.K.'nin, kendi banka hesabına 18 bin lira gönderilmesini sağladığını belirtti.

Savcı, müşteki kendisine verilen banka hesabına parayı gönderdikten sonra sanığın F.S. ile irtibatını kestiğini ve bu kişinin benzer suçlardan hakkında soruşturmalar bulunduğunu ifade ederek, E.K.'nin 'bilişim sistemlerinin veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık, suçsuz olduğunu öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Müşteki F.S. ise zararının giderilmediğini ve şikayetçi olduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, 'bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan sanığı 3 yıl 4 ay hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdı.