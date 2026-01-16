Adana'da 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 9 zanlı tutuklandı
Adana'da evinde ruhsatsız 4 tabanca ve av tüfeği ele geçirilen zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yüreğir ilçesindeki bir evde ruhsatsız silah bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Eve operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve bunlara ait mühimmat ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan A.Ç., işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA