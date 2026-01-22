Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 22 yıl 6 ay hapis ve 150 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık G.Y. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı da salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın 14 Ağustos 2025'te Yüzüncü Yıl Mahallesi'nde evinde poşete gizlediği 38,93 gram sentetik uyuşturucuyu bisikletle yanına gelen 18 yaşından küçük kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkalı olması da dikkate alınarak G.Y'nin, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık G.Y. ise hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 22 yıl 6 ay hapis ve 150 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.