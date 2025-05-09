ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde hareket halindeki araca atı bağlayarak koşturan sürücü ile yanındaki kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında yer alan görüntülerde bir aracın arkasına bağlanan atın koşturulması ile ilgili açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Görüntülerde yer alan araç sürücüsü S.T. hakkında İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince işlem yapılarak 1986 lira idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca sürücü S.T. ve araçta bulunan A.Ç, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince savcılığa sevk edilmek üzere gözaltına alınmışlardır." ifadeleri kullanıldı.



