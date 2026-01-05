Adana'da bir hastanenin önündeki 3 motosikleti çalan 2 zanlı tutuklandı.
Hasta yakınları tarafından farklı tarihlerde Yüreğir Devlet Hastanesi önüne park edilen 3 motosiklet çalındı.
İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından kimlikleri tespit edilen zanlılar K.K. ve U.B'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Ekipler, çalınan motosikletlerden ikisini bulup sahiplerine teslim etti.
Hırsızlık anları güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA