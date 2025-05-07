ADANA (AA) - Adana'da Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında "Aile Okulu Buluşmaları" gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete, Adana Şehit Yunus Uğur Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hakkında bilgilendirmede bulundu.

Bu modelin yetkin ve erdemli insan yetiştirme odaklı yürütüldüğünü anlatan Mete, şöyle devam etti:

"Yetkin ve erdemli insan yetiştirmenin yolu, onu kuşatan değerlerle olur. Modelimiz, sorgulayıcı, üretken, bilge, cesaretli, merhametli, vatansever, estetik duyguları olan, ahlaklı, sağlıklı ve iradeli bireyler yetiştirmeye odaklanıyor. Bu 10 değeri aslında programımızın öğrenci modelinde ortaya koyduğu hedefler olarak görüyoruz. Bu modeli, kıymetli hocalarımız, sahada yer alan ve emek veren arkadaşlarımız, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve üniversitelerin katkılarıyla tamamladık. Aslında ilk defa programlarımızın bir felsefesi oluştu."

Mete, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde eğitimin, herkesin hayat boyu erişebileceği temel bir hak olarak görüldüğünü söyledi.

Tüm politika ve uygulamaların eğitim hakkının kullanılmasını ve fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla seferber edildiğini anlatan Mete, "Model, öğrencilerimizin inanç, kimlik ya da sosyoekonomik durumları nedeniyle dezavantajlı duruma düşmeyecekleri bir öğrenme süreci tasarlar. Eğitimde her birey değerlidir ve feda edilemez prensibiyle herkes için adil eğitim sürecini sonuna kadar destekleyen bir modeldir. Türkçe öğreniminin ve Türkçeyi doğru kullanmanın titizlikle üzerinde durulur. Programın oturması için sabırlı olmamız ve tüm paydaşlarımızla bu programa sahip çıkmamız gerek." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi de çocukların akademik başarının yanı sıra milli ve manevi değerlerle süslenmiş bireyler olarak yetişmesi gayretiyle çalıştıklarını dile getirdi.

Açılış konuşmalarının ardından Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, Maarif Modeli Ebeveyn Okulu sunumuyla programa katılan aileleri bilgilendirdi.

Etkinlikte aynı zamanda Adana Maarif Orkestrası mini konser verdi.