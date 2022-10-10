Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün Uyuşturucu Madde Ticaretinin Önlenmesine Yönelik yaptığı çalışmada Adana'da toplamda 144 kilo 550 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Yapılan açıklamada: “İlimiz TAG otoyolu İncirlik park alanında durumundan şüphelenilerek durdurulan üzerinde *İstanbul Büyükşehir Belediye Şehirler Arası Cenaze Nakil Aracı* ibaresi bulunan bir araçta yapılan aramada; 120 kg Esrar maddesi, 24 kilo 550 gram toz Esrar maddesi olmak üzere toplamda *144 kilo 550 gram esrar maddesi* ele geçirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.