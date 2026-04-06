Gülpınar Mahallesi’nde yaşanan silahlı kavga, bir kişinin hayatını kaybetmesi ve üç kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Olay sırasında silahların kullanılması sonucu 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ergün Karakaya, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 3 yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, kavgaya karışan şahısların tespit edilmesi için çalışmalar devam ediyor.