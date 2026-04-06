Adalet Bakanı Gürlek, TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut ile Sarıyer Hakimevi'nde suça sürüklenen çocukların mağdur ettiği ailelerle bir araya geldi.

Programda konuşan Gürlek mağdur ailelerin yer aldığı dosyaların çoğunun yargılamasını yaptığını belirterek hem TBMM Komisyonu hem de Bakanlığın 12. Yargı Paketi için çalıştığını vurguladı.

Gürlek "Özellikle suça sürüklenen çocuk kavramını en temelden değiştirerek, toplumdaki hassasiyetler de dikkate alınarak bu konuda gerekli uygulamalar için bir kanun çalışması yapacağız. Bu toplantı bu yüzden çok kıymetli. Özellikle ben sizlerin acısını en derinden hissediyorum. Sizlerin mağdur olduğunuz dosyalar, katıldığınız dosyalarla ilgili gözlemlerimi Sayın Başkan'ımızla birlikte de istişare ederek kanunun yasalaşma aşamasında dikkate alacağız." dedi.

Gürlek, suça sürüklenen çocuklara verilen cezalarla ilgili toplumda rahatsızlık olduğunu anlatarak, bu rahatsızlığı gidermek için gerekli adımları atacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Bakan Gürlek ve Durgut, mağdur ailelerle basına kapalı görüştü.