Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik kent merkezinde belirlediği adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekipler, arama yaptıkları bir evde kenevir üretimi için iklimlendirme sistemi kurulduğunu tespit etti.

Operasyon kapsamında 2 kilo 75 gram esrar, 5 kök kenevir, 48 gram kokain, 30 gram sentetik uyuşturucu, 73 uyuşturucu etkili hap, ruhsatsız tabanca ve 46 mermi ele geçirildi, 18 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirilen ikamet, polis kamerasınca görüntülendi.