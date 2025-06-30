Adana'nın Yüreğir ilçesinde yürek burkan bir hırsızlık olayı yaşandı. Yeşilbağlar Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişi veya kişiler, zihinsel ve bedensel engelli 15 yaşındaki Enes'in tek yaşam desteği olan tekerlekli sandalyesini çaldı. Konuşamayan ve yürüyemeyen Enes, şimdi sokaklarda emekleyerek gezmek zorunda kalıyor.

Annesi Huriye Çava'nın feryadı ise yürekleri sızlattı.

"Oğlum çok üzülüyor, sokaklarda emekleyerek dolaşıyor"

Enes'in annesi Huriye Çava, yaşadıkları mağduriyeti şu sözlerle dile getirdi:

"Oğlumun tekerlekli sandalyesi çalındı. Benim okuma yazmam yok, babası da bizi terk etti. Hiçbir yere başvuru yapamadım. Oğlum çok üzülüyor. Sandalyesini geri istiyor. Şimdi sokaklarda emekleyerek dolaşıyor. Mahalleli görünce herkes çok üzülüyor."

"Oğlum konuşamıyor ama çalan kişiyi gördü"

Konuşma yetisi olmayan Enes'in, sandalyesini çalan kişiyi gördüğünü ifade eden anne Çava, "Oğlum konuşamıyor ama sürekli ‘çocuk çaldı’ deyip duruyor. Tek isteğim, oğlumun yeniden tekerlekli sandalyesine kavuşması" diyerek duyarlı vatandaşlardan ve yetkililerden yardım istedi.

Mahalleli de tepkili

Mahalle sakinleri ise hırsızlara tepki göstererek, engelli bir çocuğun tekerlekli sandalyesini çalmanın insanlık dışı bir davranış olduğunu belirtti. Yetkililerden bir an önce sandalyesinin bulunup Enes'e teslim edilmesi bekleniyor.