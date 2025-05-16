ADANA (AA) - Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Türk Kızılay aracılığıyla Suriye'ye 3 tır hijyen malzemesi gönderildi.

Büyükşehir Belediyesi ile Türk Kızılay arasında imzalanan protokol kapsamında Suriye'ye gönderilmek üzere hazırlanan hijyen malzemeleri Türk Kızılay Adana Afet Müdahale Merkezi Müdürlüğü'nde tırlara yüklendi.

Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, Suriye'deki ihtiyaç sahipleri için harekete geçtiklerini belirterek, Büyükşehir Belediyesi öncülüğündeki desteğe ev sahipliği yaptıklarını ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da nerede zor durumda olan insan varsa belediye olarak yanlarında olmaya çalıştıklarını kaydetti.

Daha sonra tırlar, Türk Kızılay ve Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından Suriye'ye uğurlandı.

