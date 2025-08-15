ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da iş yerlerinde etiket, fahiş fiyat ve kasa raf uyuşmazlığına yönelik denetimler yapıldı.

Adıyaman Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekipleri, kent merkezindeki market, pazar yerleri, manav, kasap, şarküteri, sebze hali, pide fırınları, restoran, kafe, pastane, kuruyemiş ve diğer sektörleri denetledi.

Denetimlerde, zincir marketlerde seçilen ürünlerin fiyat ve etiket bilgileri kontrol edildi.

Lokanta ve kafe denetimlerinde ise iş yerlerinde asılması zorunlu fiyat listeleri, menüler, kasa fiyat uyuşmazlıkları ve satışa sunulan diğer ürünlerde etiket uygulamaları gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 45 iş yerinde bin 50 ürün kontrol edilirken, iş yerlerinde 3 aylık alış ve satış faturaları incelenip aykırılık tespit edilen firma ve işyerleri hakkında idari para cezası uygulandı.



