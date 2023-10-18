İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlendiği saldırı, Adıyaman'da lanetlendi.

İsrail'in Gazze'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlendiği ve en az 500 kişinin hayatını kaybettiği hava saldırısı sonrası Adıyamanlı vatandaşlar ile STK mensupları, kent merkezinde bulunan Demokrasi Parkında toplandı. Burada Filistinliler için dua eden kalabalık, sloganlar atarak İsrail'e tepki gösterdi. Tekbirler getiren Adıyamanlı vatandaşlar, Filistin'de yapılan saldırıların insanlık dışı olduğunu vurguladı.

Filistin ve Türk bayrakları açan Adıyamanlılar, Filistin'e karşı yapılan saldırıların biran önce durdurulması gerektiğini dile getirdi.