Manisa Adliyesi'nin giriş kapısı önünde bomba paniği yaşandı.

Kapı önündeki duvar dibine bırakılan çantayı görenler, şüphe ile polise ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip geldi. Polis, bölgede güvenlik önlemi aldı, bomba imha ekiplerine haber verildi.

Çantanın sahibi ortaya çıktı

Ekipler müdahaleye hazırlanırken alana gelen Suriye uyruklu Muhammed Heysem, çantanın kendisinin olduğunu söyledi. Heysem'den polis eşliğinde çantayı açması istendi.

"Çantam ağır olduğu için bıraktım"

Çantadan Heysem'in kıyafetleri çıkınca, çevredekiler de rahatladı. Dolandırıldığını ve şikayetçi olmak için adliyeye geldiği belirten Heysem, çantasını ise ağır olduğu için duvar dibine bıraktığını belirtti.

İHA'nın haberine göre polis, işlemlerin ardından çantayı sahibine teslim etti.