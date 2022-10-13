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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sheyeste Nazari ise polis tarafından gözaltına alındı.

DHA’nın haberine göre; evdeki aile fertlerinin ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri geldi. Kanlar içinde kalan Amir Ali Nazari, sağlık görevlilerince ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karaman’da, Külhan Mahallesi Kültür Sokak'ta apartman dairesinde saat 11ç00 sıralarında iddiaya göre Afgan Amir Ali Nazari (14), annesi Sheyeste Nazari'nin çantasından cep telefonunu alınca bacağından bıçaklandı.

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