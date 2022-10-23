Ünal, Kültür Merkezi'nde parti teşkilatı 3'üncü kademe toplantısında yaptığı konuşmada, "20 yıldan beri biz iktidardayız ama 72 yıldan beri iktidar olamayan bir siyasi parti var” ifadelerini kullandı.

"20 yıldan beri biz iktidardayız ama 72 yıldan beri iktidar olamayan bir siyasi parti var. 72 yıldan beri iktidara gelemeyen bu siyasi parti, yerel seçimlerde Ankara, İstanbul ve İzmir'i kazanınca bir heyecana kapıldı. 'Seçimi kazanabilir miyiz?' umuduyla iktidar hazırlığı yapmaya başladılar. Bakın daha iktidar hazırlığı yapıyorlar. Şimdi bu iktidar hazırlığı yapmaya çalışanlara baktığınızda bırakın iktidar olmayı, iktidar hazırlığı yapma sürecinde bile beceriksizler. İktidar olma hazırlığı yapma sürecinde bile beceriksiz olanlar, iktidar olmuş, 20 yıldan beri de bu ülkede iktidar olarak güven ve istikrarı sağlamış AK Parti'ye laf söylüyorlar. Önce saygı duymayı öğrenmeleri gerekir çünkü onların hayal ettiklerini biz gerçekleştirmişiz. AK Parti kurulmuş ve kurulduktan 15 ay sonra AK Parti iktidar olmuş. 20 yıl iktidarda kalmak kolay bir mesele değildir."