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Yaklaşık 1 saatlik çaba sonucunda alevler söndürülürken, 20 ton kağıt tamamen yandı, TIR'ın dorsesi ise kullanılmaz hale geldi. Jandarma, çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangınla ilgili soruşturma başlattı.

20 ton kağıt kül oldu

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.

Olayın etkisi ile şoför, çekici kısmını dorseden ayırarak yanmaktan kurtardı.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde ilerleyen Piraga Dutar kontrolündeki tır, bir anda alevlere teslim oldu.

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