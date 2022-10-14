Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde ilerleyen Piraga Dutar kontrolündeki tır, bir anda alevlere teslim oldu.
20 ton A-4 kağıdı yüklü TIR'ın dorsesindeki kağıtların tutuşmasıyla alevler kısa sürede büyüdü.
Tırı dorseden ayırdı
Olayın etkisi ile şoför, çekici kısmını dorseden ayırarak yanmaktan kurtardı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.
20 ton kağıt kül oldu
Yaklaşık 1 saatlik çaba sonucunda alevler söndürülürken, 20 ton kağıt tamamen yandı, TIR'ın dorsesi ise kullanılmaz hale geldi. Jandarma, çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangınla ilgili soruşturma başlattı.