Bursa'nın İnegöl ilçesinde, akşam saatlerinde polis ekipleri tarafından uygulama noktası oluşturuldu.

57 yaşındaki Hüseyin Ş., uygulamaya girmemek için aracını park ederek uyuyormuş numarası yaptı.

Polis ekipleri tarafından fark edilen şahıs, araçtan indirildi.

Araç kullandığını inkar etti

Aracın sağ kotuğunda otururken yakalanan sürücü, uzun süre ekiplere direnerek araç kullanmadığını iddia eti.

Ekiplerin kendisini gördüğünü söylemesi üzerine ise otomobili kullandığını ve uygulamaya girmemek için geri manevra yaptığını itiraf etti.

8 bin 432 TL ceza kesildi

Bunun üzerine yapılan kontrolde 2.00 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Daha önce 4 kez alkollü araç kullandığı belirlenen Hüseyin Ş., bu kez de cezadan kurtulamadı ve toplam 8 bin 432 TL cezai işlem uygulandı.



