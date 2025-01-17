Kırşan, şehrin güzide mekanlarını ziyaret ederek hem kültürel hem de gastronomik zenginliklerini ekranlara taşımak için çekimler gerçekleştirdi.

Tarihi ve kültürel dokusuyla ünlü Kahramanmaraş'ta çekimlerini sürdürürken keyifli anlar yaşayan Kırşan şehrin geleneksel lezzetlerini ve doğal güzelliklerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Program çekimleri sırasında Akdo Saray Şubesi'ni de ziyaret eden ünlü sunucu, Maraş'a özgü tatlıların tadına bakarak beğenisini dile getirdi.

Kahramanmaraş’ı Avrupa’da bir ülke gibi gören Alp Kırşan, Doğal güzelliklerine bayıldığını söyledi.

Kırşan’a mihmandarlık yapan Kahraman Şehrin gönüllü turizm elçisi Serhan Erdoğanyılmaz, şehrin tanıtımına katkı sağlayacak böylesi bir programa vesile olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.