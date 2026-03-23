Sivas’ta 2025 yılında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan yüz binlerce başvuru arasında, dikkat çeken ve zaman zaman gülümseten ilginç talepler de yer aldı. Yetkililer, bu tür gereksiz çağrıların acil durumlara müdahaleyi zorlaştırdığını belirterek vatandaşları uyardı.

Eşiyle barışmak için 112’yi aradı

Uzaklaştırma kararı bulunan bir vatandaşın, 112’yi arayarak konferans bağlantısı kurulmasını ve eşiyle barıştırılmasını talep ettiği öğrenildi.

İneği için helikopter istedi

Bir vatandaşın ise uçurumdan düşen ineğini kurtarmak için Sikorsky helikopter talep etmesi dikkat çekti. Yetkililer, böyle bir imkânın bulunmadığını belirterek talebe yanıt veremedi.

“Sigortam attı, gelip kaldırın”

Yaşlı bir vatandaşın elektrik sigortasının attığını belirterek ekip talep etmesi, acil hatların farklı amaçlarla kullanıldığını bir kez daha ortaya koydu.

“Üç harfliler kovalıyor” ihbarı

Psikolojik sorunları olduğu belirtilen bir kişinin, kendisini “üç harflilerin kovaladığını” söyleyerek jandarma talebinde bulunması da kayıtlara geçen ilginç çağrılar arasında yer aldı.

Mezarlıkta “çok ölü var” paniği

Bir çocuğun panikle 112’yi arayarak “Burada çok ölü var” demesi üzerine ekipler harekete geçti. Yapılan görüşmede çocuğun mezarlıkta olduğu anlaşılınca olayın yanlış anlaşılma olduğu ortaya çıktı.

İftar topunu duyup “savaş mı var?” diye sordular

Ramazan ayında iftar saatinde atılan top sesini duyan bazı vatandaşların, 112’yi arayarak “Savaş mı var?” diye sorması da dikkat çeken çağrılar arasında yer aldı.

Cumhurbaşkanının numarasını isteyen de var

Çağrı merkezini arayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telefon numarasını isteyen vatandaşların olduğu da belirtildi.

Yetkililerden önemli uyarı

112 yetkilileri, acil çağrı hattının sohbet ya da danışma hattı olmadığını vurgulayarak, vatandaşların yalnızca gerçek acil durumlarda arama yapmaları gerektiğini ifade etti.