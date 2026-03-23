İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 7 Aralık 2025'te yüzde 17,12 seviyelerine kadar düşen barajlardaki doluluk oranı, yağışlarla yükselişini devam ettirdi.

Yılbaşından bugüne kadar 280,2 milimetre yağış düşen barajların doluluk oranı son 14 günde yüzde 5,12 arttı.

Bu kapsamda kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 51,01 olarak kaydedildi.

Barajlarda son 14 günlük veriye göre en fazla su miktarı artışı Istrancalar'da yaşandı.

Barajdaki su seviyesi 14 günde yüzde 40,9 artarak yüzde 81,14 olarak ölçüldü.

Su miktarı Ömerli'de yüzde 7,17 artarak yüzde 72,36, Darlık'ta yüzde 5,32 artarak yüzde 67,74, Elmalı'da yüzde 3 artarak 90,71, Terkos'ta yüzde 6,75 artarak yüzde 35,88, Alibey'de yüzde 5,38 artarak yüzde 41,47, Büyükçekmece'de yüzde 2,03 artarak yüzde 37,08, Sazlıdere'de yüzde 2,39 artarak yüzde 31,66 olarak belirlendi.

Kazandere ve Pabuçdere barajlarında ise su miktarında azalış görüldü. Kazandere'de su miktarı yüzde 1,66 düşerek 55,74, Pabuçdere'de ise yüzde 2,35 azalarak 28,72 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 428,09 milyon metreküp olarak hesaplandı.

Barajlar dışında kente su sağlayan Melen'den 164,59 milyon, Yeşilçay'dan da 65,55 milyon metreküp olmak üzere bu yıl toplam 230,14 milyon metreküp su alındı.

İstanbul'da dün 2 milyon 929 bin metreküp su tüketilirken kente verilen suyun tamamı, Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden temin edildi.

İSKİ istatistiklerine göre, 23 Mart'taki baraj doluluk oranları 2016'da yüzde 87,16, 2017'de yüzde 89,63, 2018'de yüzde 89,61, 2019'da yüzde 94,11, 2020'de yüzde 63,99, 2021'de yüzde 66,84, 2022'de yüzde 88,63, 2023'te yüzde 37,02, 2024'te yüzde 80,03, 2025'te yüzde 79,68 ve 2026'da yüzde 51,01 olarak kaydedildi.

Barajlardaki su artışına rağmen bu oranların son 10 yılın aynı dönemine göre en düşük ikinci seviye olması dikkati çekti.

- "2023 yılı hariç bugün itibarıyla İstanbul barajlarındaki en düşük ikinci seviyedeyiz"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, AA muhabirine, son yıllarda kurak bir dönem geçirilmesine rağmen ülkenin birçok bölgesinin iyi yağış aldığını söyledi.

Marmara Bölgesi'nde ocak ve şubat aylarında iyi yağışlar yaşandığına dikkati çeken Toros, şöyle devam etti:

"İstanbul'da aralık ayında barajların doluluk oranı yüzde 18'in altına düşmüştü ve bu son derece kritik bir değerdi. Şu anda bugün itibarıyla yüzde 50'nin üzerine çıktık ama mart ayının sonuna geliyoruz artık. Çünkü biz, İstanbul'da en fazla yağışları aralık, ocak ve şubat aylarını alıyoruz. Geriye nisan ve mayıs ayı kaldı. Burada da yeterince yağış alamazsak, maalesef barajlardaki doluluk oranımız yeterli seviyeye ulaşamayacak."

Barajlardaki doluluk oranını son 10 yılki verilere göre de değerlendiren Toros, "Maalesef 2023 yılı hariç bugün itibarıyla İstanbul barajlarındaki en düşük ikinci seviyedeyiz. Bu da tabii bizler için pek ümit verici bir durum değil. İstanbul için su sıkıntısının devam ettiğini gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.

Prof. Dr. Toros, kente su sağlayan barajların 868 milyon 683 bin metreküp su hacmine sahip olduğunu, buna karşılık kentte yılda yaklaşık 1 milyar 200 milyon metreküp su tüketildiğini kaydetti.

- "İstanbul'umuz daha rahat nefes alacak"

Şehirdeki su tüketiminin fazla olduğunu vurgulayan Toros, suyun daha verimli kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

Prof. Dr. Toros, suyun daha verimli kullanılması konusunda İstanbullulara bir görev düştüğüne işaret ederek, "Suyu her nerede kullanıyorsak, iş yerinde, bahçede, evimizde, mutfakta, banyoda vesaire daha verimli nasıl kullanabiliriz, su tüketimimizi nasıl azaltabiliriz, bunu yapmalıyız. Su tüketimimizi azalttığımız zaman hem daha az fatura ödeyeceğiz, ekonomik olarak kazanç elde etmiş olacağız hem de İstanbul'umuz daha rahat nefes alacak, daha su sıkıntısı yaşamamış olacağız." dedi.

Uzun vadeli sıkıntı çekilmemesi için su tasarrufu konusunda farkındalık oluşturulması gerektiğini anlatan Toros, yağmur hasadı, suyun yeniden kullanılması, musluklara tasarruf başlığı ve vanalara basınç düşürücü takılması gibi önlemler alınabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA