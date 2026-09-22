Amasya'nın Merzifon ilçesinde, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüsün kontrolden çıkması neticesinde trafik kazası yaşandı. Edinilen bilgilere göre, M.S. yönetimindeki 04 ABG 628 plakalı yolcu otobüsü, İstanbul'dan Ağrı istikametine seyir halindeyken Gökçebağ mevkisine geldiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya savruldu.

Çok Sayıda Eki̇p Sevk Edildi

Kazayı gören çevredeki sürücülerin ve vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda acil yardım ekibi sevk edildi. Kısa sürede kaza noktasına ulaşan polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, otobüs içerisindeki yolculara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

24 Yolcu Yaralandı

Kazanın şiddetiyle otobüste bulunan toplam 24 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk kontrollerinin ardından yaralılar, ambulanslarla hızla Merzifon Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının takip edildiği öğrenilirken, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.