İnşaat mühendisliği ve hukuk eğitiminin kazandırdığı teknik ve hukuki birikimi; araştırmacı-yazarlık, gazetecilik ve işletmecilik alanlarındaki çalışmalarıyla birleştiren Erdoğanyılmaz, farklı dünyaları aynı hayat içerisinde buluşturmayı başarmış bir isim olarak dikkat çekmektedir.

Onun hikâyesinde Başkonuş Yaylası’nın ise ayrı bir yeri vardır.

Kahramanmaraş’ın eşsiz doğasının önemli duraklarından biri olan Başkonuş, yalnızca serin havası ve yemyeşil ormanlarıyla değil, bölgenin turizm değerlerinden biri olmasıyla da öne çıkmaktadır. Serdar Erdoğanyılmaz’ın yıllardır sürdürdüğü işletmecilik faaliyetleriyle Başkonuş’un adının daha geniş çevrelerce duyulmasına katkı sağladığı görülmektedir.

Bir işletmecinin başarısı sadece yaptığı yatırımlarla ölçülmez. Doğayı korumak, bulunduğu bölgenin değerini bilmek, gelen insanlara güzel bir ortam sunmak ve yaşadığı şehre katkı sağlamak da bu işin önemli parçalarıdır.

Erdoğanyılmaz’ın çok yönlü kişiliğinin bir başka tarafı ise araştırmacı ve yazar kimliğidir. Kahramanmaraş’ın geçmişi, bugünü ve geleceği üzerine düşünmesi; şehir gündemine ilişkin görüşlerini çeşitli platformlarda paylaşması, onu yalnızca kendi mesleğiyle sınırlı kalmayan bir şehir insanı haline getirmektedir.

Mühendislik farklı bir bakış açısı kazandırır, hukuk farklı bir pencere açar, yazarlık ise insanı düşünmeye ve sorgulamaya yöneltir. Bu üç alanın yanında işletmecilik tecrübesinin bulunması, Serdar Erdoğanyılmaz’ın farklı alanlarda söz sahibi olabilmesini sağlayan önemli özelliklerinden biridir.

Kahramanmaraş gibi güçlü bir şehir kültürüne sahip bir yerde, şehirle bütünleşen insanların değeri daha da farklıdır. İnsanların birbirini tanıdığı, başarıların ve emeklerin yakından takip edildiği bu şehirde saygınlık yalnızca makamla veya unvanla kazanılmaz; uzun yıllar boyunca ortaya konulan emek, insan ilişkileri ve şehre yapılan katkılarla oluşur.

Serdar Erdoğanyılmaz’ın adı da bu çerçevede Kahramanmaraş’ın sosyal hayatında, Başkonuş’un turizm değerinde ve şehir gündeminde kendine yer bulan isimlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Başkonuş’un çam ormanları arasında yükselen doğa güzelliği ne kadar etkileyiciyse, o güzelliği yaşatmak ve insanlarla buluşturmak için verilen emek de o kadar kıymetlidir.

Bugün geriye dönüp bakıldığında Serdar Erdoğanyılmaz’ın hayatındaki farklı meslek ve uğraşların ortak bir noktada buluştuğu görülüyor: Kahramanmaraş.

Mühendisliğiyle üreten, hukukçu kimliğiyle düşünen, araştırmacı ve yazar yönüyle sorgulayan, işletmeciliğiyle Başkonuş’un değerini yaşatan bir şehir insanı...

Kahramanmaraş’ın doğal ve kültürel zenginliklerine sahip çıkmak, bu şehrin insanlarını ve değerlerini geleceğe taşımak açısından önemlidir. Serdar Erdoğanyılmaz’ın Başkonuş üzerinden yürüttüğü çalışmalar da bu açıdan şehir hayatının dikkat çeken örneklerinden biri olarak değerlendirilebilir.

Çünkü bazı insanlar bir yerde sadece iş yapmaz; o yerin hikâyesinin bir parçası haline gelir.

Başkonuş denildiğinde Kahramanmaraş’ın doğası, ormanları ve yayla kültürü akla geliyorsa, bu güzelliklerin turizmle buluşmasında emek veren isimler de o hikâyenin doğal bir parçasıdır.

Serdar Erdoğanyılmaz da işte böyle çok yönlü bir şehir insanı olarak Kahramanmaraş’ın renkli simaları arasındaki yerini korumaktadır.