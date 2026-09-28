Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım konforunu artırmak ve kırsal yerleşim yerlerinin altyapısını güçlendirmek amacıyla yürüttüğü çalışmalara aralıksız devam ediyor. İlçe merkezleri ile kırsal mahalleler arasındaki bağlantıyı daha güvenli ve modern hale getirmeyi hedefleyen ekiplerin son adresi Göksun ilçesi Tombak Mahallesi oldu.

2 Kilometrelik Grup Yolu Çift Kat Asfaltla Kaplandı

Göksun’un kırsal mahallelerinden Tombak’ı; Karadut, Çardak, Ericek ve Korkmaz mahallelerine bağlayan, aynı zamanda Afşin ve Elbistan karayoluna geçiş sağlayan kilit güzergâhta geniş kapsamlı yenileme çalışması gerçekleştirildi.

Yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda ve 7 metre genişliğindeki grup yolu, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince çift kat sathi asfalt kaplama ile kaplanarak baştan aşağı yenilendi.

Sürüş Güvenliği Ve Konforu Artırıldı

Yaklaşık 4 milyon TL’lik yatırım bedeliyle tamamlanan çalışma sayesinde, bölge halkının uzun süredir yaşadığı ulaşım aksaklıklarının önüne geçildi. Yolda sağlanan sürüş konforu ve güvenlik, hem mahalleler arası geçiş yapan vatandaşlardan hem de bölge sürücülerinden tam not aldı.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, mesai kavramı gözetmeksizin şehrin tüm kırsal arterlerinde yol bakım, onarım ve asfaltlama hamlesinin plan dâhilinde süreceğini belirtti.