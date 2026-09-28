Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek, sürüş güvenliğini sağlamak ve vatandaşlara daha konforlu yol ağı sunmak amacıyla başlattığı asfalt seferberliğine ivme kazandırdı. Başkan Fırat Görgel öncülüğünde gece gündüz demeden yürütülen çalışmalarda son 5 ayda 280 kilometrelik yol ağı sıcak asfalta kavuşturuldu.

Yeni Haftada 19 Farklı Adres Yenilenecek

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen planlama kapsamında, 28 Eylül – 4 Ekim tarihleri arasında şehir merkezindeki 19 farklı noktada sıcak asfalt serimi gerçekleştirilecek. Ulaşım yoğunluğunun yüksek olduğu arterlerde yürütülecek çalışmalarla yolların fiziki standartları üst seviyeye çıkarılacak.

Asfalt Serimi Yapılacak Bölge Ve Sokaklar

Geniş kapsamlı çalışma programı dâhilinde asfaltlanacak güzergâhlar şu şekilde sıralandı:

Dulkadiroğlu Yahya Kemal Mahallesi: 72009, 72011, 72013, 72006, 72017, 72007, 72019, 72021, 72005 ve 72003’üncü sokaklar.

Dulkadiroğlu Şeyh Şamil Mahallesi: 68019, 68017, 68011, 68013, 68007 ve 68013’üncü sokaklar.

Ana Arterler: Kent içi ulaşımın kalbi konumundaki Trabzon Caddesi ve Tevfik Kadıoğlu Bulvarı .

Onikişubat Abdülhamidhan Mahallesi: 29. Sokak.

Hedef: Daha Güvenli Ve Konforlu Ulaşım

Sıcak asfalt serim çalışmalarıyla mevcut yolların kullanım ömrünü uzatmayı hedefleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, belirlenen takvim doğrultusunda merkez ve kırsal mahallelerdeki yol yapım, bakım ve onarım faaliyetlerine ara vermeden devam edecek.