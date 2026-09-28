Kahramanmaraş’ta yaz sıcaklarının ardından sonbaharın etkisi daha belirgin şekilde hissedilmeye başlıyor. Meteorolojik tahminlere göre kentte önümüzdeki 5 günlük süreçte sıcaklıklar 24 ila 29 derece arasında değişirken, bazı günlerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
28 Eylül Pazartesi
Kahramanmaraş’ta gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava bekleniyor. Günün en düşük sıcaklığının 17 derece, en yüksek sıcaklığının ise 27 derece olması tahmin ediliyor.
29 Eylül Salı
Yağışın ardından hava koşullarında kısmi bir toparlanma bekleniyor. Kentte parçalı bulutlu bir gökyüzünün hâkim olması, sıcaklığın ise 15 ila 29 derece arasında değişmesi öngörülüyor.
30 Eylül Çarşamba
Parçalı bulutlu hava etkisini sürdürecek. Sıcaklıkların 16 derece ile 29 derece arasında seyretmesi bekleniyor.
Ekim Ayı Yağışla Başlayacak
1 Ekim Perşembe
Kahramanmaraş’ta yeniden gök gürültülü sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Tahminlere göre sıcaklık 17 derece ile 27 derece arasında olacak.
2 Ekim Cuma
Yağışlı hava etkisini sürdürecek. Kentte sıcaklıkların 16 ila 24 derece arasında değişmesi bekleniyor. Böylece haftanın son gününde gündüz sıcaklığında belirgin bir düşüş yaşanacak.
Kahramanmaraş’ta 5 Günlük Tahmin
|Tarih
|Hava
|En Düşük
|En Yüksek
|28 Eylül Pazartesi
|Gök gürültülü sağanak
|17°C
|27°C
|29 Eylül Salı
|Parçalı bulutlu
|15°C
|29°C
|30 Eylül Çarşamba
|Parçalı bulutlu
|16°C
|29°C
|1 Ekim Perşembe
|Gök gürültülü sağanak
|17°C
|27°C
|2 Ekim Cuma
|Gök gürültülü sağanak
|16°C
|24°C
Kahramanmaraş’ta özellikle yağış beklenen günlerde dışarı çıkacak vatandaşların güncel hava tahminlerini takip etmesi önem taşıyor.