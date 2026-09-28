Kahramanmaraş’ta yaz sıcaklarının ardından sonbaharın etkisi daha belirgin şekilde hissedilmeye başlıyor. Meteorolojik tahminlere göre kentte önümüzdeki 5 günlük süreçte sıcaklıklar 24 ila 29 derece arasında değişirken, bazı günlerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

28 Eylül Pazartesi

Kahramanmaraş’ta gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava bekleniyor. Günün en düşük sıcaklığının 17 derece, en yüksek sıcaklığının ise 27 derece olması tahmin ediliyor.

29 Eylül Salı

Yağışın ardından hava koşullarında kısmi bir toparlanma bekleniyor. Kentte parçalı bulutlu bir gökyüzünün hâkim olması, sıcaklığın ise 15 ila 29 derece arasında değişmesi öngörülüyor.

30 Eylül Çarşamba

Parçalı bulutlu hava etkisini sürdürecek. Sıcaklıkların 16 derece ile 29 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

Ekim Ayı Yağışla Başlayacak

1 Ekim Perşembe

Kahramanmaraş’ta yeniden gök gürültülü sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Tahminlere göre sıcaklık 17 derece ile 27 derece arasında olacak.

2 Ekim Cuma

Yağışlı hava etkisini sürdürecek. Kentte sıcaklıkların 16 ila 24 derece arasında değişmesi bekleniyor. Böylece haftanın son gününde gündüz sıcaklığında belirgin bir düşüş yaşanacak.

Kahramanmaraş’ta 5 Günlük Tahmin

Tarih Hava En Düşük En Yüksek 28 Eylül Pazartesi Gök gürültülü sağanak 17°C 27°C 29 Eylül Salı Parçalı bulutlu 15°C 29°C 30 Eylül Çarşamba Parçalı bulutlu 16°C 29°C 1 Ekim Perşembe Gök gürültülü sağanak 17°C 27°C 2 Ekim Cuma Gök gürültülü sağanak 16°C 24°C

Kahramanmaraş’ta özellikle yağış beklenen günlerde dışarı çıkacak vatandaşların güncel hava tahminlerini takip etmesi önem taşıyor.