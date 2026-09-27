Onikişubat ilçesine bağlı Kertmen Mahallesi, geleneksel Türk güreşinin önemli organizasyonlarından birine ev sahipliği yapıyor. Pehlivanların er meydanına çıkmasıyla başlayan güreşlerde, farklı kategorilerde sporcular kıyasıya mücadele ediyor.

Onikişubat Belediyesi öncülüğünde, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu iş birliğinde düzenlenen organizasyona vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Sabah saatlerinden itibaren Kertmen Mahallesi’ndeki güreş alanını dolduran güreş severler, pehlivanların mücadelelerini yakından takip etti.

Geleneksel sporların yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen organizasyonda güreş heyecanı gün boyunca devam edecek.