Kahramanmaraş’ta aile içindeki tartışmaların ardından evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Kahraman Dağlı’nın ailesi, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını istiyor.

Dağlı’nın ailesi, 10 Ekim’de görülecek dava öncesinde yaptıkları açıklamalarda, cinayetin yalnızca saldırı anıyla sınırlı değerlendirilmemesi gerektiğini savunarak olayın öncesinde yaşananların da araştırılmasını talep ediyor.

Ailenin iddiasına göre olaydan önce Kahraman Dağlı hakkında aile içerisinde bazı söylentiler ortaya atıldı. Dağlı’nın yakınları, bu iddiaların herhangi bir kanıtla desteklenmediğini ve zaman içerisinde aile içerisinde husumete dönüştüğünü öne sürüyor.

Aile, yaşanan sürecin cinayete kadar nasıl geldiğinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasını istiyor.

Kahraman Dağlı’nın eşi ve kardeşleri, saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen kişinin bu eyleme nasıl yönlendirildiğinin, kullanılan silahın nasıl temin edildiğinin ve olayın arkasında başka kişilerin bulunup bulunmadığının araştırılmasını talep ediyor.

Aile ayrıca, Dağlı’nın vücuduna 10 kurşun isabet ettiğini belirterek, olayın tüm detaylarının yargı sürecinde ortaya çıkarılmasını beklediklerini ifade ediyor.

Kahraman Dağlı’nın ailesi, 10 Ekim’de görülecek dava öncesinde adalet beklentilerini dile getirirken, cinayetin oluşum sürecinin ve olayla bağlantılı olduğu iddia edilen tüm hususların kapsamlı şekilde incelenmesini istiyor.

Ailenin dile getirdiği iddiaların, devam eden yargı sürecinde yapılacak değerlendirmeler ve mahkeme tarafından ortaya konulacak deliller doğrultusunda netlik kazanması bekleniyor.