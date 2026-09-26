Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nde yıllarca görevini büyük bir özveri, samimiyet ve meslek sevgisiyle sürdüren Eşref Kabakçı, emeklilik hayatına adım atarken çalışma arkadaşları tarafından düzenlenen anlamlı bir vefa programıyla uğurlandı.

Görev yaptığı yıllar boyunca kurumuna ve mesai arkadaşlarına verdiği emekle gönüllerde yer edinen Kabakçı için hazırlanan sürpriz veda programında duygu dolu anlar yaşandı.

Kurum müdürü ve çalışma arkadaşlarının katıldığı programda, Kabakçı’ya emekleri ve yıllar boyunca gösterdiği özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür edildi. Yılların emeğinin, dostluğun ve çalışma arkadaşlığının buluştuğu törende gözyaşları da vardı, tebessümler de… Bazı mesai arkadaşları duygularına hâkim olmakta zorlanırken, Kabakçı da kendisi için hazırlanan sürprizler karşısında büyük bir duygu yoğunluğu yaşadı.

Programda, Kabakçı’nın çalışma hayatında biriktirdiği güzel hatıralar ve dostluklar bir kez daha gün yüzüne çıkarken, yılların mesaisine alkışlarla nokta konuldu. Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü ailesi, Eşref Kabakçı’ya bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür ederek, emeklilik hayatında ailesiyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice güzel yıllar diledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar da programa katılarak kendisine çiçek ve plaket takdim etti.

Müdür Akpınar burada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: