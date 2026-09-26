Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, toplum genelinde çevre bilincini diri tutmak ve doğal yaşam alanlarını korumak adına farkındalık çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda kentin en kıymetli doğal alanlarından biri olan Kazma Bağları mevkiinde “Şehrimi Seviyorum, Doğayı Koruyorum” temalı gönüllü çevre temizliği etkinliği düzenlendi.

Doğaya Bırakılan Atıklar Tek Tek Ayrıştırıldı

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyona Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gönüllü çevre elçileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kazma Bağları’nda yürütülen kapsamlı temizlik çalışmasında, sorumsuz bir şekilde doğaya atılan cam, plastik ve kağıt atıklar tek tek toplandı. Toplanan malzemelerin geri dönüştürülebilir olanları kaynağında ayrıştırılarak doğaya zarar vermeden bertaraf edilmek üzere geri dönüşüme kazandırıldı.

"Daha Temiz Bir Kahramanmaraş Hepimizin Çabasıyla Mümkün"

Etkinliğin amacına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediyesi Çevre Mühendisi Tuğçe Kekeç, yeşil ve ormanlık alanlardaki temizlik rutinine vatandaşları da dahil ettiklerini belirterek, "Çalışmalarımıza gönüllü çevre elçilerimizi katarak toplumsal bir farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

Etkinliğe gönüllü olarak destek veren Aybüke Karpuz ise, "Kazma Bağları civarında hep birlikte doğaya nefes olduk. Daha temiz bir Kahramanmaraş hepimizin çabası ve ortak duyarlılığıyla mümkün olacak" ifadelerini kullandı.

Çocuklardan Büyüklere Çevre Dersi: "Lütfen Çöplerinizi Atmayın!"

Organizasyonun en çok dikkat çeken ve takdir toplayan kısmı ise miniklerin çevre temizliğindeki aktif rolü oldu. Küçük yaşta çevre bilinci kazanan çocuklar, ellerine aldıkları eldiven ve poşetlerle büyüklere adeta örnek ders verdi.

Zeynep Polat (8 yaşında): "Burada hep birlikte çöpleri toplayarak Kahramanmaraş’ımıza sahip çıkıyoruz. Buradan herkese sesleniyorum; lütfen çöplerinizi dışarı atmayın, şehrimize sahip çıkalım."

Ali Oğuz Çam (8 yaşında): "Bugün hem doğayı koruyor hem de herkese güçlü bir mesaj veriyoruz. Herkesten rica ediyorum, çöplerinizi doğaya atmayın."

Nilüfer Çam (10 yaşında): "Arkadaşlarımızla doğayı temizleyip şehrimizin geleceğine katkı sağlıyoruz."

Deniz Çam (11 yaşında): "Doğamıza ve Kahramanmaraş’ımıza hep birlikte sahip çıkmalıyız."

Etkinlik, Kazma Bağları’nın çöplerden arındırılmasının ardından çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.