TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “BİLİMFEST Kahramanmaraş”, 24-26 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinliklerin ardından sona erdi.

Türkiye genelinde desteklenen 19 projeden biri olan festival, Kahramanmaraş Piazza AVM’de çocukları, gençleri ve bilim meraklılarını bir araya getirdi.

Festival kapsamında 75 etkileşimli atölye, 6 bilim söyleşisi ve çeşitli sahne gösterileri düzenlendi. Yapay zekâ, astronomi, robotik, teknoloji, çevre ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda etkinlikler gerçekleştirilirken, katılımcılar deney yapma ve keşfetme fırsatı buldu.

Yoğun katılımla gerçekleşen BİLİMFEST Kahramanmaraş, üç gün boyunca bilim ve teknolojiye yönelik etkinliklere ev sahipliği yaparak sona erdi.