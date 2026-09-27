Restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarının ardından kapılarını yeniden ziyarete açan tarihi Kahramanmaraş Kalesi, hafta sonunda kent sakinlerinin ve çevre illerden gelen misafirlerin akınına uğradı.

Kentin simge yapıları arasında yer alan tarihi kale, uzun bir aradan sonra yeniden ziyaretçilerini ağırlamanın heyecanını yaşadı.

Güneşli havayı fırsat bilen yüzlerce vatandaş, aileleriyle birlikte kentin en hakim noktası olan kaleye çıkarak hem tarihi dokuyu yerinde inceledi hem de panoramik Kahramanmaraş manzarasının tadını çıkardı.

Çocukların kale bahçesindeki geniş alanlarda keyifle vakit geçirdiği görülürken, fotoğraf tutkunları da eşsiz manzarayı ölümsüzleştirmek için yoğun çaba sarf etti.