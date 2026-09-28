Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde toplumun tüm kesimlerine hitap eden sosyal, kültürel ve eğitici faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Şehrin simge yapılarından biri olan ve kapsamlı restorasyon çalışmalarının ardından yeniden vatandaşların kullanımına açılan Tarihi Kahramanmaraş Kalesi, bu kez minik ziyaretçilerin neşeli çığlıklarıyla şenlendi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'in tarihi mekânları yaşayan alanlara dönüştürme vizyonu doğrultusunda düzenlenen organizasyon, hafta sonu ailelerin ve çocukların akınına uğradı.

Elektronik Cihazlar Kenara Bırakıldı, Geleneksel Oyunlar Oynandı

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde nitelikli kurs ve sosyal etkinliklere imza atan KAMEK (Meslek Edindirme ve Sanat Eğitimi Kursları) tarafından hazırlanan özel programda, çocuklar için açık havada oyun ve yarışma alanları kuruldu.

Geleneksel sokak oyunları ve grup yarışmaları sayesinde minikler, tablet ve telefon gibi dijital ekranlardan uzaklaşarak arkadaşlarıyla sosyalleşmenin ve açık havanın tadını çıkardı.

Hem Ürettiler Hem Eğlendiler: Toka Atölyesi Ve Kukla Gösterisi

Etkinlik kapsamında çocukların el becerilerini ve hayal güçlerini geliştirmeye yönelik toka yapım atölyesi düzenlendi. Kendi tasarladıkları renkli tokaları elleriyle üreten minikler, üretici olmanın mutluluğunu yaşadı. Programın devamında sahnelenen eğlenceli kukla gösterileri ise kale bahçesinde renkli ve kahkaha dolu anların yaşanmasına vesile oldu.

Ailelerden Büyükşehir’e Teşekkür

Çocuklarının güvenli, tarihi ve eğitici bir atmosferde vakit geçirmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren Kahramanmaraşlı aileler, Tarihi Kahramanmaraş Kalesi’ni böylesine canlı tutan ve çocuklara yönelik sosyal alanlar oluşturan Büyükşehir Belediyesi’ne ve Belediye Başkanı Fırat Görgel’e teşekkürlerini iletti.