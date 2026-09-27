TFF Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor, deplasmanda karşılaştığı 52 Orduspor’u 1-0 mağlup ederek altın değerinde 3 puanın sahibi oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Kahramanmaraş İstiklalspor, 19. dakikada Yasin Abdioğlu’nun düzgün vuruşuyla 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, ilk yarının son bölümünde Sezer ile yakaladığı fırsatta kaleci Yavuz’u geçemeyince devre İstiklalspor'un üstünlüğüyle tamamlandı.

Ev sahibi ekibin özellikle serbest vuruşta yakaladığı önemli fırsatta kaleci Yavuz gole izin vermedi. Kalan dakikalarda savunmada dirençli bir görüntü sergileyen Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor, skoru koruyarak sahadan 1-0 galip ayrıldı.