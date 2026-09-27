Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı Öşlü Mahallesi’nde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesine çevrede bulunan vatandaşlar da destek verdi.

Yapılan yoğun çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ekipler tarafından soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.