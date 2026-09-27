Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı, sezonun kendi sahasındaki ilk maçında Zeugma Gaziantep Spor’u 3-0 mağlup ederek lige galibiyetle başladı.

Geçtiğimiz sezon mücadele ettiği Bölgesel Amatör Lig’de başarılı bir performans sergileyerek 2. Lig’e yükselen Kahramanmaraş temsilcisi, yeni sezondaki ilk karşılaşmasına kendi evinde ve taraftarının önünde çıktı.

Karşılaşma boyunca etkili bir oyun ortaya koyan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Spor, setlerde rakibine üstünlük sağlayarak mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla sezonun ilk iç saha maçını galibiyetle tamamlayan ekip, taraftarına da önemli bir sevinç yaşattı.