Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi ve kültürel değerlerini sosyal yaşamın merkezine dönüştürme hedefleri doğrultusunda çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kapsamlı restorasyon sürecinin tamamlanmasıyla kapılarını yeniden ziyarete açan Tarihi Kahramanmaraş Kalesi, bu kez nostalji dolu bir açık hava sineması organizasyonuna ev sahipliği yaptı.

Başkan Fırat Görgel’in sosyal belediyecilik vizyonuyla hayata geçirilen etkinlikte, Türk sinema tarihine damga vuran Yeşilçam klasikerinden "Tosun Paşa" dev perdede vatandaşlarla buluştu.

Tarihi Dokuda Yeşilçam Keyfi

Restorasyonun ardından kentin en gözde buluşma noktalarından biri haline gelen Tarihi Kahramanmaraş Kalesi, açık hava sinemasıyla eski gelenekleri yeniden gün yüzüne çıkardı.

Sadece yetişkinlerin değil, gençlerin ve çocukların da yoğun ilgi gösterdiği gösterimde, Kemal Sunal, Şener Şen ve Müjde Ar gibi usta isimlerin rol aldığı filmin unutulmaz sahneleri kentin eşsiz manzarası eşliğinde izlendi. Katılımcılar açık havada sinema izleme ayrıcalığını kalenin büyülü atmosferinde yaşadı.

Vatandaşlardan Büyükşehir’e Teşekkür

Yenilenen yüzüyle hem turizme hem de sosyal yaşama katkı sunan Kahramanmaraş Kalesi’nde düzenlenen organizasyona katılan vatandaşlar, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kalenin hem tarihi kimliğinin korunarak yenilenmesi hem de böylesine nitelikli kültür-sanat faaliyetleriyle canlı tutulmasından dolayı mutlu olduklarını belirten Kahramanmaraşlılar, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve ekibine teşekkürlerini sundu.