Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde hayvancılık sektörünü ilgilendiren kritik bir gelişme yaşandı. İlçe genelinde görülen şap hastalığı vakaları üzerine Hayvan Sağlık Zabıta Komisyonu tarafından hastalığın diğer bölgelere ve sağlıklı hayvanlara yayılmasını engellemek amacıyla Göksun Belediyesi Hayvan Borsası'nın faaliyetleri ikinci bir emre kadar durduruldu. Alınan kısıtlama kararı, bölgedeki hayvan yetiştiricilerine ve vatandaşlara resmi kanallar aracılığıyla duyuruldu.

Yetiştiricilere ve Vatandaşlara Önemli Duyuru

Göksun Belediyesi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, şap hastalığının kontrol altına alınması amacıyla saha tarama, aşılama ve dezenfeksiyon çalışmalarına hız verdi. Yetkililer, hayvan hareketlerinin sınırlandırılmasının salgınla mücadelede hayati önem taşıdığını vurgulayarak yetiştiricilerin komisyon kararlarına titizlikle uymaları gerektiğini belirtti.

Hayvan borsasının ne zaman yeniden açılacağı ise hastalığın seyrine ve komisyonun yapacağı ikinci bir değerlendirmeye göre netlik kazanacak.