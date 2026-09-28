Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kişisel gelişimlerini desteklemek, mesleki beceriler kazandırmak ve istihdama katkı sağlamak amacıyla sürdürdüğü Kahramanmaraş Meslek Edindirme Kursları (KAMEK) projesini ilçelere taşıyor. Şehir merkezinde gördüğü yoğun ilginin ardından KAMEK; Elbistan, Çağlayancerit, Andırın ve Ekinözü ilçelerinde yeni dönem eğitim programlarını başlatıyor.

İlçe İlçe KAMEK Kurs Programı Ve Branşlar

Her ilçenin ihtiyacına ve yaş grubuna uygun olarak hazırlanan KAMEK eğitim haritası şu şekilde şekillendi:

Elbistan (7 – 29 Yaş Arası): Çocuk ve gençlerin geleceğe hazırlanması amacıyla POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi) ve BESYO (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu) hazırlık kurslarının yanı sıra satranç ve robotik kodlama eğitimleri verilecek.

Çağlayancerit (7’den 70’e Herkese): Bilişsel ve sanatsal gelişimi desteklemek adına akıl ve zekâ oyunları, karakalem resim, bağlama, matematik becerileri, ebru ve değerler eğitimi yer alıyor.

Andırın (Tüm Yaş Grupları): Geleneksel ve modern disiplinlerin harmanlandığı ilçede; robotik kodlama, maker, akıl ve zekâ oyunları, drama, bağlama, resim, mefruşat, ahşap boyama ve makrome çanta yapımı dersleri düzenlenecek.

Ekinözü (18 Yaş ve Üzeri): Geleneksel el sanatlarını yaşatmak ve kadınların ev ekonomisine katkı sunmasını sağlamak amacıyla iğne oyası, elde Türk işlemeleri, tel kırma ve tığ örücülüğü branşları açılıyor.

Son Başvuru Tarihi: 4 Ekim!

Elbistan, Çağlayancerit, Andırın ve Ekinözü’nde tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilecek eğitimlere katılmak isteyen vatandaşlar, kayıtlarını dijital ortamda saniyeler içinde tamamlayabiliyor.

Başvurular, 4 Ekim tarihine kadar Büyükşehir Belediyesi'nin resmi kurs portalı olan kamek.kahramanmaras.bel.tr adresi üzerinden kabul edilecek.