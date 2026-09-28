Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kent sakinlerini sosyal, kültürel ve sportif organizasyonlarla buluşturmaya devam ediyor. Ay-yıldızlı ekibimizin uluslararası alandaki heyecanına şehri ortak etmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, bu akşam oynanacak dev karşılaşma için kolları sıvadı.

İtalya - Türkiye Maçı Dev Ekranda Canlı Yayınlanacak

A Milli Futbol Takımı’mızın UEFA Uluslar Ligi 1. Grup’taki ikinci maçında İtalya ile karşı karşıya geleceği mücadele, 28 Eylül Pazartesi günü saat 21.45’te başlayacak.

Milli maçı sporseverlerin bir arada, coşku içerisinde izleyebilmesi amacıyla kentin simge mekânlarından biri olan Kahramanmaraş Kalesi’ne dev ekran kurulacak.

Büyükşehir Belediyesinden Tüm Halkımıza Davet

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, milli takım heyecanını tek yürek halinde yaşamak isteyen tüm Kahramanmaraşlılar kaledeki dev ekran alanına davet edildi.